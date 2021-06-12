Женская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над Южной Кореей в матче кругового турнира Лиги наций — 3:0. Первый сет Россия выиграла 25:23, а второй и третий — с одинаковым счетом 25:17.

Примечательно, что в первых двух сетах россиянки ни разу не уступали в счете и только в третьем несколько раз отпустили соперниц вперед (самое крупное отставание — 3 очка).

Женская сборная России выиграла шестой матч Лиги наций из десяти и занимает шестое место в сводной таблице.

До этого подопечные Серджо Бузато победили Германию (3:0), Бельгию (3:2), Италию (3:0), Доминиканскую Республику (3:2) и Таиланд (3:1), а уступили Нидерландам (1:3), Бразилии (0:3), Японии (0:3) и Турции (2:3).

Следующий матч Россия проведет против Канады 13 июня.