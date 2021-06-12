Сегодня сборная России начнет свой путь на чемпионате Европы по футболу. Ее соперником станет команда Бельгии. Игра состоится в государственный праздник – День России. Nevasport предлагает вспомнить, как раньше национальной команде удавалось его «отметить».

До появления праздника День России в истории отечественного футбола 12 июня состоялся только один матч сборной. На чемпионате Европы-1988 команда СССР с минимальным счетом обыграла Нидерланды – 1:0. Единственный мяч забил Василий Рац. Позднее подопечные Валерия Лобановского встретятся с голландцами в финале того Евро, но вторая игра завершится для них поражением – 0:2.

В 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, а ровно через год состоялись первые в истории выборы президента России. Победу с большим перевесом (57,3%) одержал Борис Ельцин.

1992 год. ФРГ – СНГ – 1:1 (Хесслер – Добровольский)

СНГ: Харин, Чернышов, Кузнецов, Цвейба, Шалимов (А. Иванов, 83), Михайличенко (к), Канчельскис, Добровольский, Лютый (Онопко, 46), Д. Кузнецов, Колыванов.

Первым матчем в праздничный июньский день стала игра несуществующей страны без флага и гимна. Советское наследие сборная СНГ проводила последнюю гастроль. На Евро-1992 ей попалась невероятно сложная группа: действующие чемпионы Европы Нидерланды и действующие чемпионы мира ФРГ. Ну и шотландцы, победа над которыми практически подразумевалась.

Но уже в стартовом матче подопечные Анатолия Бышовца продемонстрировали неуступчивый характер. В игре с чемпионами мира бывшие советские футболисты не стушевались и действовали на равных. А на 60-й минуте Игорь Добровольский был сбит Штефаном Ройтером в немецкой штрафной. Пострадавший сам исполнил пенальти и открыл счет. Сборная СНГ шла к победе, но немецкий характер проявил себя в нужный момент. Томас Хесслер на 90-й минуте спас ничью.

Позднее СНГ проведет еще один достойный матч с Нидерландами (0:0) и для выхода из группы ей будет достаточно победить немотивированных (и, как вспоминали футболисты, уже пьяных) шотландцев. Но история сложилась так, как сложилась. Шотландия разнесла СНГ 3:0, и сборная без флага и гимна бесславно прекратила свое существование.

2004 год. Испания – Россия – 1:0 (Валерон)

Россия: Овчинников, Евсеев, Смертин (к), Шаронов, Сенников, Гусев (Радимов, 46), Алдонин (Сычёв, 68), Аленичев, Мостовой, Измайлов (Каряка, 74), Булыкин.

Свой первый матч в День России сборная уже полноценной России провела только в 2004 году. Им стала стартовая игра чемпионата Европы против Испании. И пусть скромный счет не вводит в заблуждение: испанцы доминировали на протяжении всей встречи и не забили гораздо больше только из-за проблем в завершении атак.

После матча лидер сборной России Александр Мостовой, проведший в Испании почти десяток лет, раскритиковал главного тренера Георгия Ярцева, за что был исключен из состава. После этого россияне проиграли ещё и Португалии (0:2) и подсластили пилюлю победой над Грецией (2:1) в ничего не решавшем для команды третьем матче. Примечательно, что греки выиграют тот чемпионат Европы, а Россия окажется единственной командой, которая нанесет им поражение.

2012 год. Польша – Россия – 1:1 (Блащиковски – Дзагоев)

Россия: Малафеев, Анюков, А. Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Зырянов, Денисов, Широков, Дзагоев (Измайлов, 80), Кержаков (Павлюченко, 70), Аршавин (к).

По интересному совпадению 12 июня все три игры (с учетом сегодняшнего матча с Бельгией – четыре, а с советским «допраздничным» периодом – все пять) наша сборная провела на чемпионатах Европы. При этом во всех трех (четырех и пяти) поединках Россия (СНГ, СССР) числилась номинальным гостем.

Последней до сегодняшнего дня была встреча с хозяевами Евро-2012 сборной Польши. Россияне достойно провели игру, Алан Дзагоев открыл счет с передачи Андрея Аршавина в середине первого тайма, а в начале второго Куба Блащиковски принес полякам ничью. В заключительном туре Россия бездарно проиграет Греции и покинет Евро-2012 после группового этапа.

Примечательно, что единственным футболистом, сыгравшим сразу в двух матчах сборной России в праздник 12 июня, остается Марат Измайлов (а в советско-снгшный период – еще Алексей Михайличенко). Вторым уже сегодня может стать участник Евро-2012 Юрий Жирков.

Игра Бельгия – Россия состоится сегодня на стадионе в «Санкт-Петербург», начало – в 22:00 по московскому времени. Удастся ли команде Станислава Черчесова сделать подарок россиянам, узнаем ближе к полуночи.