Врач-блогер из Краснодара Павел Лазебный получил паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Евро-2020, утверждает Telegram-канал «Мутко против». 46-летний анестезиолог ведет свой собственный блог о буднях врача. По его словам, ему без объяснения причин отказали в получении Fan ID, несмотря на отсутствие приводов в полицию и каких-либо иных проблем с законом.

После недовольства в соцсетях Лазебному все-таки удалось получить паспорт болельщика.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. В стартовой игре турнира Италия разгромила Турцию со счетом 3:0.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).