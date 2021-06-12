Фанаты сборной Нидерландов оригинальным образом обратились к главному тренеру национальной команды Франку де Буру в преддверии старта чемпионата Европы по футболу.

Болельщики заказали самолет, который пролетел над тренировочной базой с прикрепленным сзади баннером. На баннере красовалась надпись: «Франк, просто 4-3-3».

Таким образом, фанаты попросили де Бура использовать на Евро-2020 традиционную для Нидерландов схему 4-3-3. В последних играх голландцы действовали по схеме с тремя центральными защитниками 3-5-2.

Как отмечает издание NOS, де Бур не намерен отказываться от схемы 3-5-2. На Евро-2020 голландцы сыграют в группе с Украиной (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня). Все встречи пройдут на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме.

Схема 4-3-3 — классическая для голландского футбола. По ней играет большинство команд страны на всех уровнях, вплоть до детско-юношеского. При этом, например, на ЧМ-2014 Нидерланды под руководством Луи ван Гала также играли в три центральных защитника по схеме 5-3-2.