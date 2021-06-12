Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев посетовал на то, что хавбек сине-бело-голубых Андрей Мостовой пропустит чемпионат Европы-2020. Полузащитник был включен в заявку национальной команды, но был исключен из состава из-за положительного теста на коронавирус.

«Это существенная потеря для сборной. Выходя на замену, Андрей привносил в атакующую игру команды больше разнообразия и скорости, — цитирует Sport24 Малафеева. — Он индивидуально мастеровитый футболист с отличным креативным мышлением. Это игрок, который может сыграть на нескольких позициях и подстроиться под любой тип игры.

Андрей мог бы стать открытием для всей футбольной общественности на этом турнире, он универсальный и одаренный игрок».

В заявке сборной Мостового заменил защитник Роман Евгеньев. В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).