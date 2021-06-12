Вот так будет выглядеть Fan ID. который получат болельщики в Петербурге. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Вот так будет выглядеть Fan ID. который получат болельщики в Петербурге. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

В центре выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге образовалась огромная очередь, сообщает «Спорт-Экспресс». При этом она увеличивается с каждой минутой.

Чтобы получить паспорт болельщика, приходится отстоять около часа в очереди, а само получение занимает от 10 до 15 минут.

Волонтеры уточняют, что в торговом центре «Питерлэнд» на Приморском проспекте расположен второй Fan ID центр, где получить документ получится гораздо быстрее.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).