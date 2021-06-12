Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, интерес к форварду сборной Ирана проявляет «Милан».

Красно-черные видят в 26-летнем Азмуне замену Златану Ибрагимовичу, который может перенести операцию на колене в связи с травмой.

При этом «Милан» не отказывается от намерений подписать также нападающего «Челси» Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что к Азмуну проявляет интерес ряд европейских клубов, включая «Рому», которую летом возглавил Жозе Моуринью.

В сезоне-2020/21 Азмун провел 24 матча и забил 19 голов в РПЛ, став вторым бомбардиром сезона после Артёма Дзюбы (20). Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Азмуна оценивается в 25 миллионов евро.