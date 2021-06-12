Форма сборной России по футболу на матч с Бельгией. Фото - Twitter сборной России

Форма сборной России по футболу на матч с Бельгией. Фото - Twitter сборной России

Стала известна форма сборной России по футболу на стартовый матч чемпионата Европы-2020 против Бельгии. Россияне выйдут на игру во втором комплекте формы — белого цвета. Вратарь сыграет в салатовом.

Поскольку гостевой вариант формы бельгийцев также белого цвета, по всей видимости, они сыграют против России в домашних футболках красного цвета с черной полосой.

Отметим, что по версии британского издания The Mirror, на поле в этой игре появятся самые некрасивые и одни из самых красивых футболок. В своем рейтинге форм команд Евро-2020 домашняя форма Бельгии заняла последнее 48-е место, а выездная форма России — второе, уступив только синим футболкам сборной Италии.

Игра пройдет 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург», однако номинальным хозяевом встречи числится команда Бельгии.

Матч Бельгия — Россия начнется в 22:00 по московскому времени.