Российская теннисистка Оксана Селехметьева стала победительницей Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди юниорок. На «Ролан Гаррос» 18-летняя спортсменка выступала в дуэте с филиппинкой Александрой Эалой.

В финальном матче Селехметьева и Эала выиграли у еще одной представительницы России Марии Бондаренко и венгерки Амариссы Киары Тот. Счет по сетам — 6:0, 7:5, матч длился 1 час 7 минут.

В 2019 году Селехметьева выиграла юниорское первенство Открытого чемпионата США в паре с представительницей Латвии Камиллой Бартоне.

Напомним, что сегодня, 12 июня, состоится финал взрослого «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В решающей игре встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и чешка Барбора Крейчикова.