На центральном корте «Ролан Гаррос» начался финальный матч в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встречается с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Для обеих теннисисток это первый в карьере финал турнира «Большого шлема». Павлюченкова была «посеяна» на Открытом чемпионате Франции под номером 31, а Крейчикова была первым номером среди «несеянных» теннисисток.

По пути к финалу 29-летняя Павлюченкова победила Кристину Макхейл из США (6:4, 6:0), Айлу Томлянович из Австралии (6:2, 6:3), Арину Соболенко из Белоруссии (6:4, 2:6, 6:0), еще одну белоруску Викторию Азаренко (5:7, 6:3, 6:2), Елену Рыбакину из Казахстана (6:7 (2:7), 6:2, 9:7) и словенку Тамару Зиданшек (7:6, 6:3).

Это первый финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде за семь лет. В финале «Ролан Гаррос-2014» Мария Шарапова выиграла у румынки Симоны Халеп (6:4, 6:7 (5:7), 6:4) и во второй раз в карьере завоевала трофей. При этом Шарапова играла в финале «Ролан Гаррос» три года подряд. В 2012-м она одолела итальянку Сару Эррани (6:3, 6:2), а в 2013-м уступила американке Серене Уильямс (4:6, 4:6).