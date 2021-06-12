Народный артист РСФСР, знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский не верит в сборную России по футболу перед стартом чемпионата Европы-2020. Актер пообещал в случае выигрыша Россией Евро съесть свою шляпу.

«Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!» — цитирует «Спорт-Экспресс» Боярского.

Артист посетовал, что не видит в сборной России единой команды, но будет поддерживать ее до последнего.

«Искренне порадуюсь, если парни опровергнут мой мрачный прогноз. Но на данный момент повода для оптимизма не вижу», — добавил Боярский.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).