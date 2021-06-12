Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли две медали в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Турнир в эти дни проходит в болгарском городе Варна.

Первое место по сумме всех упражнений заняла Арина Аверина. На ее счету в сумме 109,100 балла. Серебро в многоборье удалось завоевать представительнице Болгарии Боряне Калейн. Она набрала в сумме 107,625 балла.

Третье место — у еще одной гимнастки из России Дины Авериной, второму месту она проиграла всего 0,3 балла, набрав по сумме 107,325 балла.

Финалы турнира в отдельных видах программы пройдут завтра, 13 июня. Также на турнире будут разыграны последние путевки на Летние Олимпийские игры в Токио, которые стартуют уже 23 июля.