Полузащитник мадридского «Реала» и капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о том, что в национальной команде приняли решение не вставать на колено перед матчами Евро-2020.

Слова Модрича цитирует BBC. По словам капитана команды, этому решению не было какой-то особенной причины.

«Поговорили между собой и решили не делать этого, потому что это не означает, что мы не против расизма или против дискриминации в футболе. Мы, конечно, не поддерживаем ничего из этого, но не считаем, что нужно преклонять колено», — отметил Модрич, добавив, что есть множество других способов бороться с проблемой расизма.

Напомним, первый матч на Евро-2020 сборная Хорватии сыграет против команды Англии завтра, 13 июня.