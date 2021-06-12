Российская фигуристка, призёр чемпионата России Анастасия Скопцова высказала мнение о том, как выступит сборная России по футболу на Евро-2020.

В интервью Sport24 Скопцова отметила, что у неё впервые за все время есть завышенные ожидания от сборной России на крупном турнире. «Мне кажется, что у наших парней действительно есть хорошие шансы достойно выступить. Собралась прекрасная сборная. Ребята молодые и перспективные», — отметила фигуристка, добавив, что за многими футболистами она наблюдает в клубах.

«Может быть, это слишком позитивно, но я вижу наших парней в матче 1/2 финала. Желаю им удачи. Футбол — игра ошибок. Их допускают все», — сказала Скопцова, выразив надежду на то, что фортуна будет на стороне команды Черчесова.