Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Сборная России по футболу сегодня, 12 июня, сыграет с командой Бельгии в первом матче в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Главный арбитр встречи России и Бельгии — испанский судья Матеу Лаос. Помогать ему на линиях будут Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервным арбитром встречи назначен аргентинский рефери Фернандо Рапальини.

В 2019 году сборная России встречалась с командой Бельгии дважды во время отборочного турнира к Евро-2020. Тогда бельгийцы дважды обыграли россиян: дома со счётом 3:1, в гостях со счётом 4:1.