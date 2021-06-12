Сборная Дании по футболу сегодня, 12 июня, сыграет против команды Финляндии матч в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.

Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен».

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь:

Отметим, эти две команды являются соперниками сборной России по группе В. Также в этот квартет входит команда Бельгии.

Встречу Дании и Финляндии отработает бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. На линиях ему будут помогать Адам Нанн и Гари Бесвик. Резервным рефери встречи назначен швейцарец Сандро Шерер.

Соперники Дании и Финляндии по группе — Россия и Бельгия проведут свой матч позже, в 22:00 по мск.