Российская фигуристка, чемпионка и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась о любимых соревновательных программах своих коллег.

В интервью июньскому номеру журнала Собака.ру Туктамышева ответила на вопрос, какие из программ своих коллег она бы могла назвать эталонными.

«Мне очень нравится короткая программа Нейтана Чена в Олимпийский сезон-2018 под Бенджамина Клементина, короткая программа Камилы Валиевой «Девочка на шаре» и короткая программа Каролины Костнер под французский шансон», — сказала Туктамышева.

Напомним, по итогам сезоне-2020/21 Елизавета Туктамышева вошла в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон. В прошлом сезоне фигуристка стала второй на чемпионате мира в Стокгольме и выиграла золото командного чемпионата мира в Осаке.