Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о том, чего он ждет от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу 2020.

Слова Федуна цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению владельца «Спартака», команда должна показать максимум того, на что она способна. Для игроков и для всего российского футбола это в том числе и возможность реабилитироваться за последнюю неуспешную кампанию клубов в еврокубках.

«Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх. Надеюсь, на Евро у нас это получится», — сказал Федун.

Напомним, сегодня, 12 июня, Россия стартует на Евро-2020 матчем против сборной Бельгии. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени, трансляцию можно найти здесь.