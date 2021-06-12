Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова поздравила своих подписчиков с Днём России.

В своём «Инстаграме» фигуристка выложила несколько фото в национальных костюмах разных народов России.

«Примеряю образы для новых программ. Какой вам нравится больше? А если серьёзно, то поздравляю всех с Днём России! Это общий праздник для всех нас», — подписала фото Щербакова.

Напомним, в прошлом сезоне Анна Щербакова в третий раз подряд сумела выиграть чемпионат России, а также с дебютной попытки выиграла чемпионат мира. Также в составе сборной России по фигурному катанию Анна Щербакова выиграла командный чемпионат мира в Осаке.