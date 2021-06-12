Сборная Швейцарии по футболу сыграла вничью с командой Уэльса в дебютном матче на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт только в начале второго тайма. На 49-й минуте в составе сборной Швейцарии отличился Брил Эмболо. Автором результативной передачи в этой игре стал Шердан Шакири.

Уэльсу удалось сравнять счёт в матче на 74-й минуте игры: Киффер Мур головой замкнул подачу Джозеффа Морелла.

На 86-й минуте гол забил игрок сборной Швейцарии Марио Гавранович, однако его быстро отменили из-за офсайда.

В следующем туре сборная Уэльса сыграет с командой Турции, а сборная Швейцарии проведёт игру с Италией.