Сборная Швейцарии по футболу сыграла вничью с командой Уэльса в дебютном матче на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт только в начале второго тайма. На 49-й минуте в составе сборной Швейцарии отличился Брил Эмболо. Автором результативной передачи в этой игре стал Шердан Шакири.
Уэльсу удалось сравнять счёт в матче на 74-й минуте игры: Киффер Мур головой замкнул подачу Джозеффа Морелла.
На 86-й минуте гол забил игрок сборной Швейцарии Марио Гавранович, однако его быстро отменили из-за офсайда.
В следующем туре сборная Уэльса сыграет с командой Турции, а сборная Швейцарии проведёт игру с Италией.
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