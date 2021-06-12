Полузащитник «ПСЖ», капитан сборной Нидерландов по футболу Жоржиньо Вейналдум сообщил о том, что их команда отказалась от участия в акции со вставанием на одно колено перед матчами Евро-2020.
Слова Вейналдума цитирует портал De Telegraaf. По словам футболиста, в сборной Нидерландов решили не преклонять колено, поскольку не делали этого перед предыдущими матчами сборной, а также ещё по той причине, что игроки уже много делают для борьбы с расизмом.
«Многие игроки (сборной) ещё не делали этого. Футболисты из АПЛ преклоняли колено, остальные – нет», — отметил Вейналдум, добавив, что он не говорит, что все делают достаточно, поскольку до тех пор, пока расизм не исчезнет, все будут делать недостаточно, однако преклонять колено команда не собирается.
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