Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису.

Игра прошла на корте Филиппа Шатрье в центре «Ролан Гаррос». Счёт по сетам 6:1, 2:6, 6:4 в пользу Крейчиковой. Теннисистки провели на корте чуть менее двух часов.

На счету Крейчиковой два эйса, а также четыре двойных ошибки. Павлюченкова также сделала две подачи навылет, а также всего один раз ошиблась на подаче. Россиянка реализовала 5 из 12 имевшихся брейк-пойнтов, а чешка — 6 из 14-ти.

Отметим, Анастасия Павлюченкова и Барбора Крейчикова впервые вышли в финал турнира большого шлема в одиночном разряде. Спортсменки располагались рядом в рейтинге 52 недель WTA, Павлюченкова — на 32-й строчке, Крейчикова — на 33-й.