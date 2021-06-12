Российская фигуристка, бронзовый призёр Универсиады Станислава Константинова показала подписчикам фото из отпуска после сезона-2020/21.

В «Инстаграме» Константиновой появилось фото с пляжа в черном купальнике.

«Загорела, выспалась, время в телефоне на 70% сократила, прочитала Обломова. Можно и обратно ехать», — подписала фото Константинова.

Напомним, в прошлом сезоне Станислава Константинова сначала тренировалась в группе Александра Волкова в академии «Ангелы Плющенко», но в 2021 году перешла в группу Виктории Буцаевой в СШОР «Москвич». Фигуристка по ходу сезона выступала неудачно, не сумела отобраться в сборную страны и заняла лишь 16-е место на чемпионате России (худший результат в карьере).