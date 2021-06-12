Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, биатлонистка Стина Нильссон стала «Новичком года» по версии Союза биатлонистов Швеции.

«Редкий случай, когда новичок был в большей степени новичком, чем в этом году. Когда она перешла из лыжных гонок в биатлон, это стало большой новостью в Швеции и за её пределами», — отметили в Союзе биатлонистов Швеции, их заявление цитирует SVT.

«Это прекрасное сообщение и большой сюрприз. Отличное начало уикенда», – отреагировала на получение награды Нильссон.

Напомним, в марте 2020 года Нильссон перешла в биатлон из лыжных гонок. В сезоне-2020/21 она успела дебютировать на этапе Кубка мира в Эстерсунде и занять 26-е и 22-е места. Также Нильссон попала в состав сборной Швеции на централизованную подготовку к олимпийскому сезону.