Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев высказался о решении сборной России не преклонять колено в акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») перед матчами на Евро-2020.

Слова Свищева цитирует портал «Чемпионат».

«Я уважаю позицию российской команды. Наша сборная представляет интересы всей страны, поэтому её решение всегда нужно уважать», — сказал Свищев, отметив, что в иностранной прессе будет много споров по этому поводу, но на них не стоит обращать внимание.

«Нас там всегда плохо слышат. На реакцию Европы нам должно быть все равно», — рассказал Свищев.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сборная России решила не участвовать в акции перед играми Евро-2020 и не преклонять колено перед встречей с Бельгией. От участия в акции отказались команды Нидерландов и Хорватии.