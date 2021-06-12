Стало известно, сколько призовых получит чешская теннисистка Барбора Крейчикова в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В финале турнира Крейчикова обыграла представительницу России Анастасию Павлюченкову в трех сетах. Россиянка проиграла сопернице из Чехии со счетом 1:6, 6:2, 4:6. Игра на корте Филиппа Шатрье продолжалась около двух часов.

За победу на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде Барбора Крейчикова получит 1,4 миллиона долларов. Ранее за свою карьеру теннисистка заработала всего 3,5 миллиона долларов. При этом Крейчикова также будет участвовать в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде вместе с соотечественницей Катержиной Синяковой.

Анастасия Павлюченкова, как участница финала, заработала 750 тысяч долларов.