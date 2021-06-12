Датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча сборной Дании и Финляндии в групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020 года.

На данный момент счет в матче 0:0, в первом тайме команды не сумели открыть счет.

По ходу первого тайма случилось несколько жестких столкновений. В конце первого тайма на поле упал Кристиан Эриксен, он потерял сознание. Врачи медицинской бригады начали делать ему непрямой массаж сердца. О состоянии здоровья футболиста пока ничего неизвестно. Игрока и врачей обступила команда сборной Дании.

По данным некоторых СМИ, матч могут приостановить и не доиграть.