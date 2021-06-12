Игра Дании и Финляндии на чемпионате Европы по футболу приостановлена из-за случившегося с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

Футболист упал на поле сам в конце первого тайма, счёт в данный момент 0:0. Футболисту сразу начали оказывать помощь врачи, ему делали непрямой массаж сердца. Игроки команды сначала обступили Эриксена и закрыли его от болельщиков, затем футболиста увезли, закрыв флагами. На поле вышла супруга Кристиана Эриксена, ее успокаивал голкипер команды Каспер Шмейхель.

Поле покинули также судьи, а также футболисты сборной Финляндии.

Пока неизвестно, как скоро будет продолжен матч и будет ли он доигран сегодня, 12 июня, вообще.

Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене, стартовый свисток прозвучал в 19:00 по мск.