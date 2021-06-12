Момент с падением датского полузащитника Кристиана Эриксена в матче Дания — Финляндия попал на видео. На 42-й минуте встречи игрок потерял сознание и упал на поле без какого-либо столкновения.

Матч проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене, Дания. Счет в матче 0:0, в первом тайме команды не успели его открыть.

Футболисту долгое время проводили непрямой массаж сердца, игроки сборной Дании обступили врачей и своего сокомандника, чтобы закрыть его от болельщиков.

Падение Кристиана Эриксена в матче Дания — Финляндия на Евро-2020 pic.twitter.com/gPEQrkiv4A — Великий Твитсби (@greattvetor) June 12, 2021

Напомним, матч Дания — Финляндия был официально приостановлен УЕФА до получения дальнейшей информации. Команды находятся в подтрибунном помещении, как и судейская бригада.