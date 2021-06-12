Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом на матч против Бельгии.

Место в воротах российской команды займет Антон Шунин, также с первых минут на поле появятся Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин и Артем Дзюба (капитан).

Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Команды выступают в группе В, куда также попали сборные Финляндии и Дании. Они должны были провести свой матч сегодня, но он был прерван после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и был госпитализирован.