Болельщики сборной России готовятся к просмотру матча Россия — Бельгия в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра будет проходить сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром-Арена», за трансляцией матча можно следить в фан-зоне на Конюшенной площади. На место продолжают прибывать новые и новые фанаты.

В фан-зоне также можно нанести аква-грим в цвета сборной, поиграть в футбол на специально отведённом поле в коробке.

Лучшие фото из фан-зоны на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге — в фоторепортаже от НеваСпорт: