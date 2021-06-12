Артем Рыженко, спортивный врач «Амкала», у себя в телеграм-канале оценил эпизод, произошедший с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном во время матча против Финляндии.

Напомним, на 43-й минуте игрок потерял сознание. На поле появилась медицинская бригада с дефибриллятором. Когда Эриксен пришел в себя, его на носилках унесли с поля и доставили в госпиталь.

«Из явного: электрическая нестабильность миокарда, то бишь нарушение правильной работы проводящей системы сердца, которая отвечает за его автоматизм и стабильную работу», — написал Рыженко.

Он также объяснил, что дефибриллятор мог использоваться как инструмент диагностики, поскольку современные аппараты сами анализируют ритм работы сердца и необходимость удара. По словам Рыженко, реанимацию прекращают в двух случаях — если она не смогла помочь или, напротив, если человек пришел в себя.

«Так как реанимация была прекращена очень быстро (не прошло и 15 минут) мне было очевидно, что Эриксена удалось спасти. Ну а уже дальше появились фото в сознании с носилок», — написал Рыженко.

Стоит обратить внимание на действия защитника датской команды Симона Кьера, который первым делом проверил, не проглотил ли Эриксен язык, а затем попросил футболистов выстроиться вокруг Кристиана, чтобы закрыть его от камер и болельщиков. Также Кьер оказал поддержку девушке Эриксена, когда та в слезах появилась на поле.

Напомним, матч сначала был приостановлен, он будет возобновлен в 21:30 мск.