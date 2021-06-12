Агент полузащитника сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена сообщил о том, что футболист дышит и может говорить.

Информацию об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Эпизод с падением Эриксена в матче Дания — Финляндия на Евро-2020 произошел на 42-й минуте встречи. Игрок рухнул на поле без контакта с другими футболистами. Игроку оказывали помощь прямо на поле, делали массаж сердца и использовали дефибриллятор. Судя по фото со стадиона, покидал поле игрок уже в сознании с кислородной маской на лице. Игрока несли за ширмой из флагов, чтобы закрыть от болельщиков.

Состояние футболиста стабилизировано.

По последней информации, матч Дания — Финляндия будет доигран начиная с 21:30 по мск.