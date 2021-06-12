Сборная Дании по футболу возобновит матч со сборной Финляндии сегодня, 12 июня, в 21:30 по московскому времени.

УЕФА принял решение возобновить встречу и не переносить ее на завтра, 13 июня. Первоначально проходила информация именно о переносе игры, однако затем было принято решение не откладывать матч.

Сейчас игроки разминаются на поле стадиона «Паркен» в Копенгагене. Рестарт будет дан в 21:30 по московскому времени.

Матч остановили из-за того, что игроку сборной Дании Кристиану Эриксену стало плохо, он потерял сознание, врачи пытались запустить его сердце непрямым массажем и дефибриллятором.

Из-за перерыва в игре Дания — Финляндия не будет отложен матч Россия — Бельгия. Игра стартует в Петербурге в 22:00 по мск.