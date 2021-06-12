В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» начался матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Команды встречаются в рамках первого тура группового этапа. Сборной Бельгии сегодня не помогут Кевин Де Брейне и Аксель Витсель, восстанавливающиеся после травм. У России не сыграет Федор Кудряшов.

В стартовый состав российской команды вошел защитник Марио Фернандес, успевший залечить полученное ранее повреждение.

Состав сборной России: Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин и Артем Дзюба.

Напомним, в рамках группы В сегодня также встречались сборные Дании и Финляндии. Матч был прерван, так как датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и был госпитализирован. Игра возобновилась в 21:30 мск.