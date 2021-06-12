На стадионе «Паркен» в Копенгагене возобновился матч между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы по футболу 2020.

На 42-й минуте встречи на поле упал полузащитник Кристиан Эриксен, ему оказывали помощь прямо на поле и пытались завести сердце — непрямым массажем и дефибриллятором. Сейчас состояние футболиста стабильное, он находится в госпитале. По данным Фабрицио Романо, игрок дышит и может говорить.

Болельщики на стадионе «Паркен» в Копенгагене были шокированы происходящим.

Некоторые присутствующие молились за здоровье футболиста.

Игроки сборной Дании не могли сдержать слез.

За футболиста переживали и в Санкт-Петербурге в фан-зоне на Конюшенной площади. В центре Северной столицы фанаты собрались, чтобы посмотреть матчи Дания — Финляндия и Россия — Бельгия.