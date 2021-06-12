На стадионе «Паркен» в Копенгагене возобновился матч между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы по футболу 2020.
На 42-й минуте встречи на поле упал полузащитник Кристиан Эриксен, ему оказывали помощь прямо на поле и пытались завести сердце — непрямым массажем и дефибриллятором. Сейчас состояние футболиста стабильное, он находится в госпитале. По данным Фабрицио Романо, игрок дышит и может говорить.
Болельщики на стадионе «Паркен» в Копенгагене были шокированы происходящим.
— Великий Твитсби (@greattvetor) June 12, 2021
— Великий Твитсби (@greattvetor) June 12, 2021
Некоторые присутствующие молились за здоровье футболиста.
— Великий Твитсби (@greattvetor) June 12, 2021
Игроки сборной Дании не могли сдержать слез.
— Великий Твитсби (@greattvetor) June 12, 2021
За футболиста переживали и в Санкт-Петербурге в фан-зоне на Конюшенной площади. В центре Северной столицы фанаты собрались, чтобы посмотреть матчи Дания — Финляндия и Россия — Бельгия.
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