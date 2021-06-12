Датский полузащитник Кристиан Эриксен позвонил своей команде по фэйстайму перед возобновлением матча Дания — Финляндия на чемпионате Европы по футболу 2020.

Информацию об этом утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на студию ZDF.

По данным СМИ, футболист позвонил однокомандникам из больницы Копенгагена и попросил их сыграть матч сегодня вечером, поскольку он уже чувствует себя лучше.

Матч Дания — Финляндия остановили из-за того, что Кристиану Эриксену стало плохо, он потерял сознание и упал на поле, врачи пытались запустить его сердце непрямым массажем и дефибриллятором. Сейчас игрок в стабильном состоянии, он пришел в сознание. Игра прямо сейчас доигрывается на стадионе «Паркен» в Копенгагене.