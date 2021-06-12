Футболисты сборной Бельгии в полном составе встали на одно колено перед началом матча против сборной России на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра проходит на стадионе «Санкт-Петербург» в Северной столице, на данный момент счет в матче 0:0.

Перед началом встречи Бельгия поддержала акцию Black Lives Matter, игроки встали на одно колено. Сборная России, как и сообщали СМИ ранее, не стала вставать на колено в полном составе, футболисты стояли на своих местах.

Отметим, ранее от участия в акции с преклонением колена в поддержку Black Lives Matter отказались сборные Нидерландов и Хорватии, об этом сообщили их капитаны — Жоржиньо Вейналдум и Лука Модрич. По словам футболистов, есть другие способы, которыми можно поддерживать борьбу с расизмом.