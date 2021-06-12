Сборная России по футболу пропустила первый мяч на чемпионате Европы-2020. На 10-й минуте встречи в составе сборной Бельгии отличился Ромелу Лукаку.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу бельгийцев.

Во время передачи Лукаку находился в офсайде, однако затем мяч отскочил от ноги Андрея Семенова, и Лукаку смог забить по правилам.

Напомним, сборная Бельгии по футболу перед началом матча встала на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter. Игроков команды Роберто Мартинеса освистал стадион в Петербурге. Сборная России акцию поддерживать не стала.

Во втором туре группового этапа Россия сыграет с Финляндией, а в заключительном матче сойдется со сборной Дании.