Сборная Дании по футболу проиграла команде Финляндии в стартовом матче на Евро-2020 с минимальным счетом.

Игра прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 1:0 в пользу финнов.

В первом тайме команды не смогли открыть счет. На 42-й минуте на поле упал Кристиан Эриксен, ему стало плохо. Футболисту оказывали помощь на поле и пытались завести сердце, затем его увезли в госпиталь. Матч прерывали на полтора часа, после чего игру возобновили.

Во втором тайме за сборную Финляндии отличился Йоэль Похъянпало с передачи Йере Уронена. Это произошло на 60-й минуте. Футболист сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг имел шанс сравнять счёт с пенальти, однако не реализовал его.

В следующем туре сборная Дании сыграет с Бельгией, а команда Финляндии — с Россией.