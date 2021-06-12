В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» проходит матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии. К 35-й минуте бельгийцы повели со счетом 2:0.

Счет был открыт уже на 10-й минуте первого тайма, отличился бельгийский форвард Ромелу Лукаку после ошибки российского защитника Андрея Семенова. На 35-й минуте Томас Менье удвоил преимущество своей команды.

Менье появился на поле в середине первого тайма, заменив Тимоти Кастаня, который получил травму при столкновении с Далером Кузяевым. Россиянин тоже был вынужден досрочно завершить игру с подозрением на сотрясение мозга.

Ранее в рамках группы В сборная Финляндии со счетом 1:0 обыграла Данию. Матч был временно приостановлен из-за того, что Кристиан Эриксен потерял сознание и был госпитализирован.