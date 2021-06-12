Полузащитник сборной России Далер Кузяев был заменён в первом тайме матча Россия — Бельгия на чемпионате Европы по футболу.

Игра проходит в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», на данный момент счёт в матче 2:0 в пользу бельгийцев.

На 29-й минуте встречи Кузяев был заменён на Дениса Черышева. До этого он пострадал в столкновении с игроком сборной Бельгии Тимоти Кастанем. Врачи перевязали игроку голову, изначально он хотел продолжать игру, но затем был заменён: у игрока подозрение на сотрясение мозга. После столкновения был заменён и Кастань: вместо него на поле вышел Тома Менье.

Напомним, в группе В на Евро-2020 кроме сборной России и Бельгии также играют Финляндия и Дания. В очной встрече Дания уступила Финляндии с минимальным счетом.