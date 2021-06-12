Сборная России по футболу проигрывает сборной Бельгии после первого тайма в стартовом матче на чемпионате Европы по футболу 2020.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена», счёт в игре 2:0 в пользу команды Бельгии.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте: это сделал нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который поймал мяч с отскока от ноги россиянина Андрея Семенова. Празднуя гол, Лукаку посвятил его Кристиану Эриксену, который перенёс остановку сердца в матче Дания — Финляндия и был отправлен в госпиталь.

Затем на 34-й минуте удвоил преимущество бельгийцев Тома Менье. Он вышел на замену вместо травмированного Тимоти Кастаня, который столкнулся с Далером Кузяевым.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.