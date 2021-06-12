Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча Дания — Финляндия на чемпионате Европы 2020.

Игра прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 1:0 в пользу финской команды.

Кристиан Эриксен после 42-й минуты матча почувствовал себя плохо и упал на газон. Врачи начали оказывать ему помощь и реанимировать прямо на поле с использованием дефибриллятора. Позже футболиста погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу.

Уже оттуда футболист позвонил коллегам по фейстайму и дал напутствие на продолжение матча. Его состояние стабилизировалось.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий сборной Финляндии Йоэль Похъянпало на 60-й минуте встречи.