В официальной фан-зоне Евро-2020 в Санкт-Петербурге болельщики сборной России смотрят встречу национальной команды против сборной Бельгии.

Фан-зона, как и на чемпионате мира по футболу, располагается на Конюшенной площади в центре города. На огромных экранах транслируются матчи Евро-2020 в онлайн-режиме.

Перед стартом матча Россия — Бельгия в фан-зоне можно было увидеть официального предсказателя турнира — эрмитажного кота Ахилла. В этом матче Ахилл поставил на сборную Бельгии. На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу сборной Бельгии. В первом тайме по разу отличились Ромелу Лукаку и Тома Менье.

Лучшие снимки из фан-зоны — в обзоре Nevasport.