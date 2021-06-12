Главные новости за 12 июня с чемпионата Европы по футболу и не только — в традиционном дайджесте от Nevasport:

Бельгия разгромила Россию на старте Евро-2020. У Лукаку — дубль

Сборная Бельгии по футболу разгромила сборную России в стартовом матче чемпионата Европы по футболу 2020 года. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу бельгийцев. Матч посетило более 26 тысяч человек. Дубль в матче оформил Ромелу Лукаку, еще один гол забил Тома Менье.

Дания проиграла Финляндии с минимальным счётом на старте Евро-2020

Сборная Дании по футболу проиграла команде Финляндии в стартовом матче на Евро-2020 с минимальным счетом. Игра прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 1:0 в пользу финнов. Во втором тайме за сборную Финляндии отличился Йоэль Похъянпало с передачи Йере Уронена. Это произошло на 60-й минуте. Футболист сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг имел шанс сравнять счёт с пенальти, однако не реализовал его.

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Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису. Игра прошла на корте Филиппа Шатрье в центре «Ролан Гаррос». Счёт по сетам 6:1, 2:6, 6:4 в пользу Крейчиковой. Теннисистки провели на корте чуть менее двух часов.

Швейцария сыграла вничью с Уэльсом на Евро-2020

Сборная Швейцарии по футболу сыграла вничью с командой Уэльса в дебютном матче на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче был открыт только в начале второго тайма. На 49-й минуте в составе сборной Швейцарии отличился Брил Эмболо. Уэльсу удалось сравнять счёт в матче на 74-й минуте игры: Киффер Мур головой замкнул подачу Джозеффа Морелла.