Сборная Бельгии по футболу разгромила сборную России в стартовом матче чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу бельгийцев. Матч посетило более 26 тысяч человек.

В первом тайме счет был открыт уже на 10-й минуте встречи, это сделал Ромелу Лукаку, поймавший отскок мяча от Андрея Семенова. На 34-й минуте встречи Тома Менье удвоил преимущество бельгийцев.

Во втором тайме в самой концовке Ромелу Лукаку сделал счет разгромным и поставил точку в этой встрече. Передачу на него оформил Тома Менье.

В следующем туре сборная России сыграет с командой Финляндии, матч состоится в Санкт-Петербурге. Бельгия же сыграет в Копенгагене со сборной Дании.