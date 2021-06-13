Женская сборная России по волейболу сыграет сегодня, 13 июня, с командой Канады в рамках предварительного этапа Лиги наций.

Игра состоится на одной из площадок центра «Римини Фьера» и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Сборная России, возглавляемая Серджио Бузато, сейчас идёт на седьмом месте в турнирной таблице Лиги наций, после 10 матчей на турнире россиянки положили себе в копилку 17 очков. России удалось обыграть Германию, Бельгию, Италию, Доминиканскую республику, Таиланд и Южную Корею. Проиграли россиянки Нидерландам, Бразилии, Японии и Турции.

Сборная Канады одержала всего три победы на турнире: над Германией, Китаем и Сербией, а все остальные матчи проиграла. С 10-ю очками Канада занимает лишь 11-е место в таблице.