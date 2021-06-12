На чемпионате Европы по футболу сегодня, 13 июня, состоятся три матча в рамках группового этапа.

В группе D состоится одна встреча. На 16:00 по московскому времени запланирована встреча между сборными Англии и Хорватии. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главный судья поединка — итальянец Даниэле Орсато.

Также в группе С между собой сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Эта игра состоится в Бухаресте на стадионе «Националь» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Команды рассудит бригада арбитров во главе со шведом Андреасом Экбергом.

На 22:00 запланирована встреча ещё двух команд из группы С — сборных Нидерландов и Украины. Игра пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.