Врач сборной Дании по футболу Мортен Бозен рассказал об эпизоде с Кристианом Эриксеном в первом тайме матча Дания — Финляндия на групповом этапе Евро-2020.

Слова Бозена цитирует портал BT. Врач отметил, что бригаду моментально вызвали на поле после того, как Эриксен упал на газон.

«Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца», — сказал Бозен, добавив, что фантастическую помощь оказал врач стадиона, а также остальные экстренные службы.

«Благодаря этому мы смогли сделать то, что было просто необходимо сделать. Мы вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу», — сказал Бозен.

Сейчас Кристиан Эриксен находится в госпитале Копенгагена.